Курящую "Приму" Бабенко выкинули из театра

Известная актриса Алена Бабенко рассказала, как пробовалась на роль в легендарном театре "Ленком". Получить работу артистке не удалось, однако общение с Николаем Караченцовым запомнилось на всю жизнь.

Бабенко рассказала, что после окончания ВГИКа, она, как и другие выпускники, пробовала себя в профессии. Новоиспеченная актриса попыталась стать частью "Ленкома".

Алену рассматривали на роль Кончиты в спектакле "Юнона и Авось", в котором играл тогда Николай Караченцов. Для Бабенко он оказался первым театральным партнером.

"49 раз посмотрела спектакль, репетировала с Караченцовым. Курили с ним ленинградскую "Приму". Он курил только ленинградскую "Приму", которую ему привозили. И он мне: "Алена, сейчас сначала покурим". Посмолим, потом репетируем в зале. Так здорово", – вспоминает Алена в программе "Эмпатия Манучи", которая транслируется на YouTube.

Бабенко призналась, что заветную роль тогда так и не получила, из театра ее выкинули. "Но что-то я не так сделала. Не хочу это вспоминать. Волосы покрасила. Сейчас трудно разобраться в причинах. Могу сказать сейчас, что я что-то не так сделала, а может оказаться, что какие-то другие истории в театре. Я не знала театра, ни его законов. Однако внутри поселилось жирным таким слово: "Театр – никогда!" – отметила Алена.

По словам знаменитости, после провала в "Ленкоме" она долго боялась театра: на пробы, кастинги и показы не ходила. "Я уже знала заранее, что бессмысленно показываться, меня не возьмут", – рассуждала тогда знаменитость. Артистка на своем опыте узнала, что с выпускниками ВГИКа в театральных кругах не считаются.

Даже когда Бабенко стала известной киноактрисой, театры ее как будто не замечали. Только спустя восемь лет после выпуска артистку пригласили в "Современник". Под руководством Галины Волчек Алена работает по сей день.