Смертельная инъекция актрисы Алены Бабенко

Алена Бабенко дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о том, как плотно "подсела" на Эдит Пиаф, и объяснила, в чем плюсы и минусы актерства.

Алена Бабенко стала очередной звездной гостьей передачи Татьяны Устиновой "Мой герой". Будущая актриса родилась в Кемерово, родители ее много работали, поэтому она оставалась на попечении бабушки или была предоставлена сама себе.

"Поскольку в школе было легко, уроки были сделаны на продленке, то я сразу шла на улицу, искала себе всяческие интересные занятия. Казаки-разбойники – это было прямо счастье. Потому что рядом были стройка, помойка и каток – мое любимое место", – рассказала Бабенко.

А еще Алена обожала французскую певицу Эдит Пиаф. "В Доме культуры, который находился недалеко от нашего дома, показывали старый фильм "Пиаф". И все, это оказалось смертельной инъекцией. Потом я смотрела про нее второй фильм, потом искала информацию, потом с ней пела… Она была близка тем, что тоже была уличная", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Alena Babenko (@ajanelena) Сен 3 2017 в 11:14 PDT

После окончания школы Алена призналась родителям, что хочет поехать в Москву и поступить в театральный вуз. Однако те в штыки восприняли желание дочери. Они заявили, что столица далеко, а выбранная ею профессия несерьезная. Бабенко покорилась воле родителей. Однако все равно ездила в Москву на пробы, которые провалила.

Тем не менее, Бабенко стала актрисой. По ее словам, случайно. И, по признанию Алены, своего внука она будет отговаривать, если он захочет стать актером. Артистка объяснила плюсы и минусы своей профессии: "Притягательное – через эту профессию я узнаю, кто я. Она мне дает возможность познакомиться с таким количеством людей, полюбить их – чего в моей природе нет, я не человеколюб вообще – и понять, что у меня просто распахивается сердце. А ужасно то, что приходится очень много работать. Я такая ленивая! Я лежала бы на кровати, смотрела кино, читала книжки, гуляла бы с Теодором (внук), занималась спортом, путешествовала бы. Но вот на это катастрофически не хватает времени".