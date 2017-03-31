Алена Бабенко об особых отношениях с режиссером

"Это отдельная любовь моя", – заявила актриса. Она просто была нужна этому гению.

Алена Бабенко работала со многими режиссерами, но особое место в ее жизни и творчестве занимал Эльдар Рязанов. "Эльдар Александрович – это отдельная любовь моя, – призналась актриса. – С тех пор, как я впервые зашла к нему, у меня ощущение, будто он... Гулливер. Было много солнца, я вошла, он сразу протянул руку: "Привет!" Как будто мы сто лет знакомы. Он снимал "Андерсена". Мне предложил роль Генриетты Вульф, а она горбатая была. "Ничего?" – спросил он. А я только счастлива была. Андерсен называл ее ангелом со сложенными крыльями".

"Знаете, чем Рязанов захватил меня? Он далеко не молодой уже режиссер, а энергии было больше, чем у всех нас, молодых артистов, вместе взятых, – продолжила Алена. – Мы жаловались: "Ой, устали!" А у Эльдара Александровича все кипело, взрывалось, летело! Вот я смотрела на него: иногда ему было тяжело, сложно, он уставал, но только возникала какая-то идея, тут же включался, как будто просыпался весь его организм. А когда он снимал "Карнавальную ночь – 2"… Конечно, я понимала все опасности этого проекта".

"Я просто пошла за ним, другое для меня уже было неважно, – рассказала Бабенко в интервью "МК". – Есть такие случаи, когда ты понимаешь, что, может быть, последний раз работаешь с этим человеком. И можно наплевать на все, что получится. Оно могло совсем не получиться – неважно. У таких людей надо учиться, набираться опыта, умения вести за собой людей. А он так включил меня в процесс... Выбирал музыку, а потом спрашивал: "Ну как, тебе нравится?" Не знаю почему, но я ему была нужна. У нас были какие-то особые отношения..."

