"Копия папы": огромные уши сына Рудковской всполошили народ
Телеведущая и продюсер удивила поклонников прозвищем для ребенка. Если до этого пользователи соцсетей активно обсуждали то, что Рудковская все время зовет сына Гном Гномычем, то теперь она сравнила мальчика с Чебурашкой.
Рудковская опубликовала ролик с сыном, на котором Саша в костюме Чебурашки машет ручкой, приветствует всех по-японски, и катается по льду. В подписи жена Плющенко указала, что "ЧебуСашка" "летит в Японию на самое интересное телевизионное шоу".
Фолловерам Яны Рудковской новое прозвище наследника понравилось. При этом многие отметили, что мальчик очень похож на своего знаменитого отца, а огромные уши рассмешили и умилили подписчиков.
"Копия папа! Молодец, успехов во всем!", "Если я доживу до того времени, когда этот малыш станет знаменитым, я буду также его обожать, как его отца!", "Ну Александр сразу видно Евгеньевич!", "Очень гармоничный ребенок на льду! Не видела маленького Евгения на тренировках в прошлом. Но уверена, Сашуля должен превзойти папу, так как дети должны быть лучше родителей", – высказались пользователи соцсети. К слову, ранее Яна Рудковская уже писала о планах отправиться в страну восходящего солнца в ближайшее время, но лишь теперь продюсер раскрыла цель визита.
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