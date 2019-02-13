"Копия папы": огромные уши сына Рудковской всполошили народ

Супруга фигуриста Евгения Плющенко придумала сыну новое прозвище вместо "Гном Гномыча". Яна Рудковская назвала наслденика в Instagram "ЧебуСашка".

Телеведущая и продюсер удивила поклонников прозвищем для ребенка. Если до этого пользователи соцсетей активно обсуждали то, что Рудковская все время зовет сына Гном Гномычем, то теперь она сравнила мальчика с Чебурашкой.

Рудковская опубликовала ролик с сыном, на котором Саша в костюме Чебурашки машет ручкой, приветствует всех по-японски, и катается по льду. В подписи жена Плющенко указала, что "ЧебуСашка" "летит в Японию на самое интересное телевизионное шоу".

Фолловерам Яны Рудковской новое прозвище наследника понравилось. При этом многие отметили, что мальчик очень похож на своего знаменитого отца, а огромные уши рассмешили и умилили подписчиков.

"Копия папа! Молодец, успехов во всем!", "Если я доживу до того времени, когда этот малыш станет знаменитым, я буду также его обожать, как его отца!", "Ну Александр сразу видно Евгеньевич!", "Очень гармоничный ребенок на льду! Не видела маленького Евгения на тренировках в прошлом. Но уверена, Сашуля должен превзойти папу, так как дети должны быть лучше родителей", – высказались пользователи соцсети. К слову, ранее Яна Рудковская уже писала о планах отправиться в страну восходящего солнца в ближайшее время, но лишь теперь продюсер раскрыла цель визита.