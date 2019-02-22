Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 февраля 2019 года
Мелочному Аршавину хорошенько врезали
Некогда известный российский футболист, а ныне – регулярный герой светской хроники Андрей Аршавин обескураживает своим поведением. Если так продолжится и дальше, уверены некоторые, он легко может стать настоящим эталоном "немужчины".
Подобной мыслью в разговоре с "Дни.ру" поделилась певица MASHA Лирика. Она призналась, что не понимает, как можно быть таким мелочным, чтобы отобрать у жены машину.
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