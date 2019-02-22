Где знаменитости – там и жаркое обсуждение их личной жизни. Порой звезды сами дают повод для сплетен, иногда они возникают спонтанно. Как бы то ни было, у любителя светской хроники никогда не бывает затишья. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 февраля 2019 года.



Мелочному Аршавину хорошенько врезали

Некогда известный российский футболист, а ныне – регулярный герой светской хроники Андрей Аршавин обескураживает своим поведением. Если так продолжится и дальше, уверены некоторые, он легко может стать настоящим эталоном "немужчины".

Подобной мыслью в разговоре с "Дни.ру" поделилась певица MASHA Лирика. Она призналась, что не понимает, как можно быть таким мелочным, чтобы отобрать у жены машину.



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