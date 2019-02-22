16-летнюю дочь Климовой публично прижал разгоряченный красавец

Дочь популярной артистки Екатерины Климовой появилась на светском мероприятии в копании возлюбленного. Елизавета Хорошилова очень похожа на свою звездную маму.

Елизавета вместе с избранником посетила Ломоносовский бал старшеклассников. Молодые люди блистали в роскошных вечерних нарядах: дочь актрисы в черном пышном платье в пол, а ее спутник в костюме и бабочке.

16-летняя наследница звезды опубликовала снимок с мероприятия в личном Instagram. В кадре разгоряченный танцами избранник Хорошиловой крепко прижимает ее к себе и нежно целует ее в щеку на глазах у публики.

Поговаривают, что Елизавета посещает частную школу. Ученики этого элитного заведения сплошь дети состоятельных родителей. Возможно, спутник девушки из их числа.

Меж тем, многие подписчики заметили, что Хорошилова растет копией своей знаменитой матери. Наследница звезды выросла настоящей красавицей.

Напомним, что 41-летняя Екатерина Климова мать четверых детей. Первенца она родила от ювелира Ильи Хорошилова. Этот брак распался, когда Елизавете не было и трех лет. В браке с актером Игорем Петренко артистка произвела на свет двоих сыновей. В отношениях с актером Гелой Месхи у Климовой появилась дочь Изабелла.