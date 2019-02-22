Модный эксперт Васильев облизал гладкие ноги Бузовой

Известный историк моды Александр Васильев в восторге от Ольги Бузовой. Эксперт, к удивлению многих, назвал ведущую скандального проекта "Дом-2" шикарной женщиной.

Главное достоинство фигуры Ольги Бузовой – ноги, считает Александр Васильев. Модный эксперт не поскупился на комплименты в адрес телеведущей.

"Ноги красивые: очень длинные, загорелые. Эпиляция была проведена на отлично", – заметил Васильев в интервью изданию "7Дней".

Васильев не впервые положительно отзывается об Ольге Бузовой. По его мнению, новоиспеченная певица даже потеснила на звездном Олимпе наставницу шоу "Голос" Полину Гагарину. Модный эксперт считает, что большую роль сыграл развод Бузовой с Дмитрием Тарасовым – по мнению Васильева, в России брошенных и обманутых женщин любят больше, чем тех, кто нашел свое счастье, напоминает "Экспресс-газета".

На сей раз эксперту понравилось и платье Бузовой. Васильев отметил, что в нем удачно сочетается закрытый верх и открытый низ.

Напомним, что Александр Васильев часто критикует внешность и наряды звезд отечественного шоу-бизнеса. Недавно историк осудил за слишком вульгарный стиль певицу Риту Дакоту. Эксперт, фактически, назвал артистку виновницей разрыва отношений с Владом Соколовским.

Свою порцию критики получила все же и Ольга Бузова. Васильеву не понравились ступни телеведущей. По мнению историка моды, размер ноги у Бузовой "колоссальный" – и ей надо выбирать наряды, которые скрывают этот недостаток.