Оплевавшая Шнурова Собчак бросилась ему в ноги

Ксении Собчак пришлось извиняться перед лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Телеведущая поспешила с выводами.

Ксения обвинила Сергея в гнусной подлости. Якобы артист подключил свои связи, чтобы заблокировать интервью с его экс-супругой Матильдой Шнуровой. Теледива недавно запустила собственное YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!", в последнем выпуске которого и появилась бывшая жена артиста.

Однако через некоторое время выяснилось, что к блокировке оплеванный теледивой Шнуров не имел отношения. Интервью было снято из-за обращения телекомпании "ВИД": Собчак незаконно использовала заставку передачи Оксаны Пушкиной в начале своей программы. Ксения нарушила авторские права.

Сообразив, что оплошала, публично обвинив невиновного Сергея, Собчак буквально бросилась ему в ноги. Она стала подмазываться к артисту. В личном Instagram Ксения написала, что лидер группы "Ленинград" "дополнил ее картину мира". В свое оправдание теледива призналась в собственной тупости.

"За что тебе отдельное спасибо и сорри!!! Разобрались, уф!", – обратилась Собчак к Шнурову.

Меж тем поклонники Сергея Шнурова посоветовали Ксении включать голову, прежде чем обвинять кого-либо. "Дефчонки за чем вы Великому шнуру..репутацию подпортили..негодяйки..так же нельзя..вся страна теперь страдает..🤩👍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А как же дружба с Сергеем ? Усе....", – писали интернет-обыватели.