Покалеченная жена Башарова показала подросшего сына
Летом 2016 года Елизавета Шевыркова родила Марату Башарову сына. Сейчас мальчику уже два с половиной года. По мнению Лизы, Марсель быстро растет и меняется. Поклонники убеждены, что малыш – копия своего именитого отца.
"Вылитый папа!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Сладкий какой !", "Как быстро меняется!", "Копия батя!", "Ли, ну такой он чудесный!", "Красивый малыш", "Щеки – наливные яблочки 💞", "Марат в миниатюре!!! Красавчик!!!" – рассыпались в комплиментах поклонники.
Впрочем, некоторые комментарии оказались неоднозначными. "Классный малыш! Папино выражение лица. Жаль, только что папа – злодей...", "Отличный малыш. Лишь бы не пошел характером в папашу", – высказались подписчики, видимо, имея в виду скандальный инцидент, который произошел в семье Башаровых незадолго до Нового года.
Напомним, в конце декабря 2018 года стало известно, что Марат Башаров проявил силу в отношениях с женой Елизаветой Шевырковой. Как рассказал брат женщины, популярный актер сломал нос супруге. По его словам, это не первый конфликт в паре. Якобы осенью прошлого года актер уже нападал на Елизавету. Тогда он сломал ей палец.
"В прошлый раз он протрезвел, извинился, сказал, что попутал. Лиза решила его простить и просила не афишировать", – сообщил родственник Шевырковой в недавнем интервью. На сей раз Федор решил не спускать это дело на тормозах и сообщил, что намерен привлечь Марата Башарова к ответственности.
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