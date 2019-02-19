Одинокая Бузова рассказала об ухаживаниях за девушками
Об этом знаменитость заявила в публикации в Instagram. "У меня столько идей о том, как красиво ухаживать за девушкой. Какие можно устраивать романтические свидания, делать сюрпризы, дарить подарки. Но я девушка", – приводит пост Бузовой Пятый канал.
Поклонников певицы такое заявление удивило. Они посоветовали исполнительнице написать книгу, в которую войдут все ее романтические идеи. Кроме того, некоторые предложили Бузовой поделиться своими мыслями с мужчинами, чтобы осчастливить женщин.
Однако нашлись и критики, кто не воспринял слова Ольги Бузовой всерьез. "Ничего против тебя не имею, но стоит подлечить немного голову. Кажется, сошла с ума от одиночества", "Оля, у тебя романтический ветер в голове, смотри на жизнь реально", "Какие тебе романтические свидания, тебе надо скорее мужа искать и ребенка рожать, годы летят, тут уж не до романтики", – высказались фолловеры Бузовой.
Ране стало известно, что Ольга Бузова тяжело заболела. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" не могла работать, к ней на дом приезжали врачи, чтобы поставить на ноги. Медики запретили артистке выходить на сцену, поэтому Ольге пришлось отменить свое выступление, запланированное на 14 февраля.
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