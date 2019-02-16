Вляпавшаяся в историю Бузова испугалась мести
Накануне певица выступала
в Сыктывкаре. За несколько часов до начала концерта знаменитость опубликовала в
личном Instagram видеозапись, на которой распекает "Аэрофлот".
Поющая телеведущая жаловалась, что из-за безалаберности перевозчика ее выступление под угрозой срыва. Не прилетел мерч, который она должна презентовать фанатам, также в Москве осталась вся аппаратура необходимая для шоу.
"Даже не попросили прощения! Позор! Как мне теперь выступать?! Вчера я хвалила "Аэрофлот", а сегодня в авиакомпании мне заявляют, что просто не поместятся чемоданы", - скандалила артистка.
Также Бузова отмечала, что перевозчик просит за билет огромные деньги: бизнес-класс до Сыктывкара стоит 40 тысяч, а эконом 10. Также теледива добавила, что только один ее микрофон стоит два миллиона рублей. Об этом сообщает vokrug.tv.
Судя по всему, конфликт удалось урегулировать. Концерт Ольги состоялся. В Сети она неустанно благодарит поклонников за прекрасный прием.
Меж тем, свои претензии к "Аэрофлоту", который, к слову, на днях подарил ей платиновую карту, Бузова под шумок удалила. Наверное, артистка поняла, что вляпалась в историю, и отказалась от своих слов, испугавшись мести перевозчика, мало ли, а то придется летать на самолетах менее статусных компаний.
Певица поставила под сомнение слова звезды "Дома-2"
Праздник отмечается 15 февраля
Актер сделал сенсационное заявление
Мужчина пытается вернуть любимую