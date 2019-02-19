Звезду "Дома-2" призвали смириться с изуродованным носом

Анастасии Балинской лучше смириться с изуродованным носом. Ничего страшного в результате неудачной ринопластики у звезды "Дома 2" эксперты не видят: у человека должна быть хоть какая-то отличительная черта.

Переживания Анастасии Балинской напрасны. Проблема звезды скандального телешоу "Дом 2" вовсе не в носе, считает ведущий стилист студии "Dajmur" Анастасия Николаева.

"Анастасия Балинская, на мой взгляд, совершенно зря переживает. Да, ее внешность не назвать гармоничной и изысканной – но дело не в носе. Если ее устраивает пластика и нынешняя форма собственных губ, то непонятно, какие у нее вообще могут претензии к чему-либо", – критически оценивает внешность экс-участницы телепроекта эксперт.

Что больше всего мешает Балинской – так это отсутствие вкуса, уверена стилист. "О макияже говорить сложно. Просто зайдите в любой магазин косметики, купите все, что там продают, нанесите это себе на лицо – и вот вы накрашены а-ля Балинская. Белые волосы и стиль одежды INSTAGIRL тоже не позволяют обвинить ее в наличии собственного стиля. Все-таки пусть оставляет нос. Должна же быть какая-то отличительная черта у человека", – подводит итог эксперт.

Напомним, у 27-летней Анастасии Балинской после неудачной операции начались серьезные осложнения. Как рассказала бывшая участница телешоу "Дом 2", она обратилась к пластическому хирургу, чтобы исправить форму носа. Однако результат ринопластики не оправдал ожиданий звезды. Теперь Балинская испытывает проблемы со здоровьем и собирается привлечь специалиста к ответственности.