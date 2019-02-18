Виторгану вынесли жесткий вердикт после гей-признания

"Признание" Максима Виторгана в нетрадиционной сексуальной ориентации – не более чем шутка. Тем не менее, с супругой Ксенией Собчак их пути однозначно расходятся.

Ориентация у Максима Виторгана не хромает – он "правильный мужик". А его так называемый "каминг-аут", за который пользователи соцсетей приняли комментарий артиста в Instagram – всего лишь шутка, уверен экстрасенс, клинический психолог Зираддин Рзаев.

"Я не могу сказать, что у этого мужчины неправильная ориентация. Он это в шутку сказал, это не всерьез было", – уверен эксперт.

В то же время, в отношениях Виторгана с супругой Ксенией Собчак это ничего не меняет. "Я его не вижу с Ксюшей, вообще не вижу. Они могут как-то уступать друг другу, закрывать глаза на ошибки – но все равно, вместе они не будут. Это однозначно, у них совсем разные дороги. Их отношения долго не продлятся", – убежден экстрасенс.

Напомним, на днях Максим Виторган сделал шокирующее заявление в соцсети. Артист написал о нетрадиционной сексуальной ориентации под постом своего коллеги Павла Деревянко. Тот опубликовал на своей странице четыре фото с голым торсом. Поклонники, в числе которых оказался и Вторган, восхитились физической формой актера.

"Паш, я сдаюсь! Все, я гей!" – прокомментировал кадры муж Ксении Собчак. Пользователи соцсети тут же принялись обсуждать сенсационное заявление. "Мы так и знали", "А Эммануил Гедеонович в курсе?" (отец Максима Виторгана), – высказались фолловеры.

Позже Виторган посмеялся над реакцией пользователей соцсети. Однако, как отмечают наблюдатели, не особенно убедил комментаторов: разлад в отношениях с Ксенией Собчак сильно повлиял на артиста, и его посты, как отмечают поклонники, зачастую неадекватны.

Слухи о том, что брак Ксении Собчак и Максима Виторгана рушится, муссируются с конца 2018 года. Как сообщали некоторые СМИ, светскую львицу стали часто видеть с режиссером Константином Богомоловым. Дело, якобы, даже дошло до драки между Виторганом и поклонником Собчак.