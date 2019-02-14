"Я гей": сенсационное признание Виторгана после гнусного предательства Собчак

Актер сделал шокирующее заявление в соцсети. Максим Виторган написал о нетрадиционной сексуальной ориентации коллеге Павлу Деревянко.

Деревянко опубликовал на своей странице в Instagram четыре фото с голым торсом. "Вот надоел ты со своей рубашкой! Определись уже!" – подписал артист снимки. Поклонники восхитились физической формой звезды. Среди них оказался и Виторган.

"Паш, я сдаюсь! Все, я гей!" – прокомментировал кадры муж Ксении Собчак. Пользователи соцсети тут же принялись обсуждать сенсационное заявление. "Мы так и знали", "А Эммануил Гедеонович в курсе?" (отец Максима Виторгана), – высказались фолловеры.

Деревянко же получил массу восторженных комплиментов. "Не могу пройти мимо, Павел, ты шикарен", "Какой же ты классный!", "Павел, вы неподражаем", "Красота как она есть", "Красивое тело, отличные фото. Почему не похвастаться! Павел, скоро женское население потеряет сон", – высказались подписчики Деревянко.

Отметим, шумиха вокруг Ксении Собчак, ее мужа Максима Виторгана и предполагаемого любовника Константина Богомолова не утихает. Якобы телеведущая предала Виторгана с другим мужчиной.

Напомним, с конца 2018 года в СМИ муссируются слухи о том, что брак Ксении Собчак и Максима Виторгана рушится. Виной тому, как сообщали некоторые СМИ, стал режиссер Константин Богомолов. Якобы ситуация настолько накалилась, что Виторган был вынужден выяснять с ним отношения: вспыливший актер даже разбил нос режиссеру (правда, подрались ли они на самом деле, неизвестно).