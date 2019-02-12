Повалий сделала громкое заявление о нетрадиционной сексуальной ориентации

Когда сын народной артистки Украины Таисии Повалий заявил о гомосексуализме, многие были шокированы. Эмоционально отреагировала и сама певица.

"Денис пошутил. Это был какой-то момент пиара, – сделала громкое заявление Таисия. – Люди бывают другими. Зачем это обсуждать? Каждый человек индивидуален. В течение жизни мы все делаем свой выбор, и я отношусь с глубоким уважением к выбору других людей".

В современном шоу-бизнесе полно любителей однополых связей. Со многими из них Тая в хороших отношениях, работает вместе на сцене. "Каждый человек живет так, как хочет, и мы не имеем права их за это осуждать. У меня очень много друзей нетрадиционной сексуальной ориентации, и все они очень талантливы", – заверила исполнительница.

Что касается ее сына, то он давно счастлив в браке, и мужчины ему неинтересны. Нашумевшее заявление о гомосексуализме Денис в шутку сделал в 2010 году, дабы поразить членов жюри "Евровидения", в котором хотел участвовать, не только вокалом или громкой фамилией. Он полагал, что нужно эпатировать каждого. И именно поэтому решил удивить всех, включая свою знаменитую мать.

"Мой сын рос в семье музыкантов. Будучи беременной, я сдавала экзамены в музыкальной академии, поэтому он пел еще в утробе матери. Я рада его нынешним успехам. Он выбрал сложный музыкальный путь. Денис не хочет идти на поводу у модных тенденций. Он выбрал джаз, как и я на заре своей карьеры", – цитирует Повалий informburo.kz.