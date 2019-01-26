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Шоу-бизнес

Божена Рынска решила стать мамой

Божена Рынска. Фото: http://www.globallookpress.com
Божена Рынска вступила в закрытую группу в Facebook, где собираются мамы - настоящие или будущие. Такой шаг известной своей "горячей любовью" к детям светской львицы удивил наблюдателей. Неужели забеременела?
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Рынска, возможно, пыталась записаться в группу втихаря. Но ее действия зарегистрировала телеграм-канал "Только никому". Он и сообщил о странном поведении Божены и задался вопросом: собирает материал про #яжматерей или готовится сама?

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 Божена Львовна Рынска

Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

Склоняются, скорее, к первому варианту – отношение к чужим детям у Рынской особое. Божена убеждена, что эти, как она их называет, "спиногрызы и гаденыши" только мешают нормальным людям жить.

В пользу того, что Рынска собирает материал для очередного критического выступления, говорит и ее недавнее участие в программе на телеканале "Дождь". Божена рассказала зрителям, какая ужасная с ней произошла история.

Источник: Facebook.com

"Приехал наш друг из Нью-Йорка, замечательный галерист, и мы с ним сели завтракать. У Толи был только час свободного времени, и нам надо было обсудить очень важные дела. А за нами в очень тесном кафе, на расстоянии, наверное, сантиметров 20 от нас, мамаша с папашей пришли завтракать-отдыхать", – рассказала Рынска.

Далее Рынска рассказала в подробностях о том, как родители "невероятно противного ребенка" 2-3 лет, вместо того, чтобы занять его планшетом, пытались мальчика накормить. "Ребенок орал как резаный, и я его понимаю. Когда пихают то, что есть не хочешь – разорешься сам", – возмущается светский обозреватель. Ранее, напомним, Рынска предлагала посыпать детскую площадку ядом.

Автор: Андрей Евлампиев26 января 2019, 13:00

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