Рынска "взорвалась" из-за развода Собчак и Виторгана

Журналистка просит коллег не втягивать ее в скандальную историю. Рынска отметила, что у нее "своих дел по горло".

Журналистка, светская дама и просто популярный блогер Божена Рынска не выдержала и прокомментировала у себя в Facebook скандальный развод Ксении Собчак и Максима Виторгана, слухи о котором ходят уже не первую неделю.

Божена же возмутилась тем, что СМИ отводят ей определенную роль в истории расставания звездной пары.



"Уже и бывшая любимая gazeta.ru превратилась в говноедов. И пишет, что я предсказываю развод Собчак и Виторгана. (...) У меня нет телеграмм-Канала. Есть бывшая нашистка, бездарная беспородная сявка, которая не смогла ничего изобрести, написать, воссоздать и сотворить, и единственное, что она смогла – изобрести кривую подделку под меня", – написала светская львица, подчеркнув, что не занимается чужой личной жизнью, поскольку у нее "своих дел по горло".

Как ранее писали "Дни.ру", похоже, что Собчак и Виторган не собираются праздновать Новый год – бывшая ведущая популярной телестройки "Дом-2", по словам инсайдеров, теперь проводит все свободное время с новым возлюбленным – режиссером Константином Богомоловым. Виторган же выложил в своем профиле фото без обручального кольца – подписчики сразу обратили на это внимание, отметив, что раньше актер никогда его не снимал.