Звезда "Дома-2" выпустила руководство по соблазнению миллионеров

Бывшая участница скандального телепроекта Элина Камирен выпустила книгу "Записки охотницы. Твой стартап для Luxury life", в которой описала способы привлечения состоятельных мужчин. Звезда "Дома-2" сообщила новость на своей странице в Instagram.

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