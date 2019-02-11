Звезда "Дома-2" выпустила руководство по соблазнению миллионеров
Новую работу она представила в Московском доме книги на Новом Арбате в начале февраля. В своем микроблоге Элина разместила фотографию книги. В подписи к посту звезда "Дома-2" призналась, что сильно волновалась перед встречей с читателями.
"Девчонки, сегодня важный день! Честно – переживаю ужасно! Вчера на этом фоне выпила семь чашек кофе, к вечеру подпрыгивала. Могла легко стать марафонцем. Не могла уснуть, а сегодня утром у меня начал садиться голос. Психосоматика в своем проявлении", – поделилась она с подписчиками.
В аннотации указано, что автор описала техники, которые помогут девушкам увлечь состоятельных мужчин. По словам Камирен, она опиралась на собственный опыт. "Для охотниц и рыбачек Элина приготовила целый арсенал рыболовных крючков и охотничьей дроби, чтобы поймать респектабельного мужа или щедрого спонсора", – пишет Ura.ru.
Напомним, что на телестройке "Дом-2" Элина Камирен состояла в романтических отношениях с Александром Задойновым. У пары есть дочь Александра. Недавно бывшая героиня реалити-шоу обвинила экс-возлюбленного в том, что он не хочет видеться с ребенком, и пригрозила ему лишением родительских прав. Мужчина пообещал сделать все возможное, чтобы проводить с наследницей как можно больше времени.
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