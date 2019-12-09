Дубцову заметили со свадебным букетом в руках

Внезапный подарок судьбы артистка не смогла проигнорировать и поделилась с подписчиками своими впечатлениями. Перед самым финалом невеста решила, что пришло время бросать букет. Его поймала Ирина. Считается, что если девушке достался такой "презент", то она в скором времени выйдет замуж. Если учесть, что у Дубцовой на данный момент отношения, то вполне вероятно, что вскоре звезда отечественного шоу-бизнеса объявит о радостном событии.
Впрочем, певица, похоже, не в восторге от этой идеи. Знаменитость выложила на личной странице в социальной сети "Инстаграм" фото, на котором запечатлен роскошный букет из белых цветов, оформленный в светло-золотистой гамме. "И кто поймал БУКЕТ?" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.) – написала Дубцова в разделе "Сторис". Она сопроводила текст множеством смайликов "фейспалм".
Стоит заметить, что после развода с солистом групп "Plazma" и "Slow Motion", российским композитором Романом Черницыным, звезда отечественной эстрады не горит желанием узаконить отношения. По заверениям некоторых источников, знаменитость хорошо общается со своим бывшим супругом, однако после развода она переосмыслила для себя институт брака.
Ирина неоднократно отмечала, что когда два человека любят друг-друга, то штамп в паспорте необязателен. Кроме того, официальное скрепление союза может только разрушить семейную идиллию. Вероятно, по этой причине певица не стремится выйти замуж за своего возлюбленного, которого сейчас тщательно скрывает от прессы, отмечает издание Teleprogramma.pro.
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