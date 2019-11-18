Резко изменившаяся Дубцова поразила худобой

На новом фото Ирина предстала перед фанатами в черном спортивном костюме и распущенными длинными волосами. Обтягивающие легинсы позволили оценить стройность ног артистки и вызвали волну восторженных комментариев.
"Смотрю на вас больше, как на талантище (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)!!! Но, как женщина– большая сила воли у вас!!! Что показывает сейчас ваше фото!!! Обожаю вас!!!" – написала поклонница певицы.
Остальные подписчики не отставали: "Какая классная ✅как же мне@хочется похудеть как Вы ❤️", "Как Вы шикарно похудели! 👍🏽👍🏽👍🏽", "Худенькая 👏👏👏👏👏👏".
Сама певица не раз признавалась, что спорт и правильное питание не всегда помогают похудеть – все зависит от внутреннего состояния. Когда ей хорошо, то и выглядит она прекрасно.
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