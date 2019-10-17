"Назад дороги нет": Дубцова берет под крыло сексапильных мальчиков

Певица Ирина Дубцова рассказала о пристрастиях и творческих планах. Артистка призналась, что намерена создать собственный бойз-бэнд.

Знаменитость поведала, что вынашивала идею давно. Она уточнила, что любит красивых мужчин, а потому создать музыкальную группу, состоящую только из молодых красивых юношей, кажется ей хорошей идеей. Кроме того, звезда отечественной эстрады отметила, что процесс уже стартовал.

"Я уже заявила об этом, поэтому назад дороги нет... Поскольку я не только певица, но еще и поэт, и композитор, я автор и своих песен, и других, которые поют артисты, мне показалось, что надо сделать такую историю. Молодые ребята – симпатичные, поющие, танцующие – мне кажется, что-то в этом есть", – рассказала Ирина в интервью телепрограмме "Тема".

На вопрос, будет ли проект Дубцовой аналогом знаменитого коллектива "Мбэнд", женщина ответила отрицательно. Она отметила, что для группы пишет песни Константин Меладзе, а для своих подопечных певица будет сама создавать композиции.

Кроме того, певица заявила, что планирует провести открытый кастинг для всех желающих принять участие в музыкальной группе. Впрочем, она отметила, что несколько достойных кандидатур у нее уже есть, однако это не помешает другим талантливым молодым людям проявить себя в деле.

Основными критериями для участия в конкурсе являются возраст и талант. На кастинг Ирина приглашает юношей от 16 до 22 лет. "Поющие, танцующие, симпатичные, пишущие – это тоже приветствуется – согласные на то, чтобы работать не сольным артистом, а все-таки в коллективе", – уточнила артистка.

Дубцова отметила, что с работой в команде довольно сложная история, т.к. рано или поздно все исполнители начинают проявлять желание выступать сольно. Как знаменитость намерена бороться с проявлением эгоизма в группе, она не рассказала, но отметила, что дедовщины при работе над проектом не будет.