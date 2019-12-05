Гоген Солнцев о состоянии больной жены-старушки

По словам интернет-фрика, дела не так хороши, как могли бы быть. Он не стал вдаваться в подробности, но отметил, что в силу возраста у Катюши появились новые болячки.
"В таком возрасте невозможно быть абсолютно здоровым. Плюс употребление не совсем правильных таблеток, медицинских препаратов, замешанных со спиртосодержащей продукцией, накладывает очень печальный отпечаток", – поделился мужчина.
Он рассказал, что старушка получает государственную медицинскую помощь по страховому полису. Те, услуги, что не проходят по ОМС, они оплачивают из семейного бюджета.
Примечательно, что у Гогена тоже есть ряд проблем со здоровьем. Тем не менее, он, как и его супруга, лечиться не хочет.
"Я могу отъехать первее, чем Екатерина", шокировал внезапным признанием Солнцев.
Тем не менее, если пенсионерка скоро отдаст концы, ее молодой супруг отнесется к этому философски. "Буду искать возможность каким-то образом жить дальше", – утверждает артист.
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