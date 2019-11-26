"Повторила судьбу Заворотнюк": облысевшая жена Солнцева слегла из-за страшной болезни

Близкие волнуются из-за состояния супруги шоумена Гогена Солнцева. Екатерина Терешкович оказалась в больнице.

В последнее время одиозный Гоген Солнцев появляется на светских мероприятиях в одиночестве. Шоумен старается даже не говорить о престарелой супруге. Любое упоминание о жене вызывает гнев и истерику у знаменитости.

Журналисты решили выяснить, что именно сейчас происходит в семье Гогена и Екатерины. По словам друга пары, который пожелал остаться анонимным, месяц назад Терешкович госпитализировали. Женщина страдает алкогольной зависимостью и после очередного запоя слегла.

За время пребывания в лечебном учреждении жена Гогена Солнцева изменилась до неузнаваемости. Свежие фотографии Екатерины, которые попали в руки репортеров, повергают в шок. На снимках Терешкович лысая, а ее голова покрыта красными пятнами.

"Катя тяжело больна. Она еле дышит. На фоне зависимости у нее нашли серьезные заболевания. Когда она мне прислала эти снимки, я потерял дар речи. Спрашиваю: "Катя, почему ты лысая? Какой диагноз поставили врачи?" Она сказала, что побрили ее в больнице. Она не хотела лишаться волос, но другого выхода не было. По поводу диагноза ничего отвечать не стала. Как я понимаю, там все очень серьезно. Мы очень переживаем: как бы она не повторила судьбу Заворотнюк, которую тоже скрывают от общественности", – говорит друг Солнцева и Терешкович.

По словам приятеля пары, Гоген не навещает престарелую супругу в больнице. Сейчас за шоуменом ухаживает дочь Екатерины – Полина.

Отметим, что сам Гоген Солнцев заявил, что находится на постоянной связи с врачами жены. Он, дескать, в курсе всего, что происходит с избранницей.

"Катя съехала с катушек окончательно. Она перестала мыться и вообще ухаживать за собой. Опустившийся человек! Медики особенно не заставляли ее заниматься гигиеной. Поэтому у нее завелись вши. В результате пришлось побрить ее наголо. До свидания!" – сказал Гоген Солнцев Sobesednik.ru.