"Еще не сдохла": новые подробности о состоянии облысевшей жены Солнцева

В Сети распространилась фотография жены Гогена Солнцева. Говорят, состояние пенсионерки Екатерины Терешкович оставляет желать лучшего. Комментарий дал и сам Солнцев.

Свадьба Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович стала сенсацией. Общественность бурно отреагировала на бракосочетание шоумена и пенсионерки. Вначале пара демонстрировала идиллию, однако все изменилось, когда Екатерина решилась на пластическую операцию, чтобы соответствовать молодому мужу. Увидев преобразившуюся супругу, Гоген пришел в бешенство, немедленно ее взревновав.

Далее пошла череда скандалов: то Екатерина подралась с собственной дочерью, решив, что у той роман с ее мужем. Затем Гоген вышвырнул все вещи жены из квартиры, крикнув вслед: "Подстилка дьявола!" Потом супругам удалось найти общий язык, но ненадолго. Теперь Гоген и Екатерина ссорятся из-за того, что у женщины якобы алкогольная зависимость.

Чтобы избавиться от пристрастия, Терешкович лаже ложилась в специализированную клинику. Впрочем, Солнцев жаловался, что лечение не помогает – жена якобы пьет в три горла. А на днях в Сети появилось новое фото пенсионерки: она демонстрирует голову без единого волоска, да еще с какими-то подозрительными красными пятнами на черепе. Народ переполошился.

Журналисты связались с Гогеном, чтобы узнать, что происходит с его супругой. "Она давно мотается по медицинским учреждениям, это не первая ее больница. Я не могу комментировать никакие медицинские диагнозы, но проблемы со здоровьем есть, как и у всех в таком почтенном возрасте. Но еще не сдохла", – цитирует шоумена StarHit.

"Катя тяжело больна. Она еле дышит. На фоне зависимости у нее нашли серьезные заболевания. Когда она мне прислала эти снимки, я потерял дар речи. Спрашиваю: "Катя, почему ты лысая? Какой диагноз поставили врачи?" Она сказала, что побрили ее в больнице. Она не хотела лишаться волос, но другого выхода не было. По поводу диагноза ничего отвечать не стала. Как я понимаю, там все очень серьезно", – рассказал ранее человек, близкий к Гогену Солнцеву и его жене.