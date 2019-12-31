"Вот так неожиданность!": дети Киркорова запели

Отпрыски Филиппа Киркорова украсили праздничный эфир зимней серии игр "Что? Где? Когда?". Звездные наследники выступили в составе коллектива "Непоседы".
Отметим, что Алла Виктория и Мартин выделялись среди опытных детей-артистов. Сын Киркорова выглядел растерянным, он не знал, что делать в кадре. Дочь певца вела себя уверенней. Ей даже доверили сольно исполнить строчку в конце песни. Участники "Непосед" поддерживали дебютантов.
"С легкой подачи Бориса Крюка завершили сезон 2019 "Что? Где? Когда?" Аппетит приходит во время еды... Теперь дети с нетерпением ждут занятий вокалом. Вот так неожиданность!" – написал Филипп Киркоров в личном "Инстаграм".
Отметим, что несколько дней назад отпрыски Филиппа Киркорова приняли участие в программе "Модный приговор". Эксперту шоу Эвелине Хромченко показалось, что наследники поп-короля страдают вещизмом, дескать, материальное им важнее духовного.
Филипп Киркоров на замечание ответил эмоционально. Вокалист заявил, что, как любящий отец, покупает Алле-Виктории и Мартину все самое лучшее. Он заказывает одежду детям у итальянских дизайнеров. Между тем певец отметил, что у его наследников нет никакого вещизма.
"Ничего особенного нет в одежде. Это свитерок, джинсики. Мне нравится им это дарить, и они это ценят. Они не балованные у меня!" – сказал Филипп Киркоров.
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