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Lifestyle

Что смотреть в новогоднюю ночь на ТВ

Фото: www.globallookpress.com
Первыми 2020-й в России встретят жители Сахалина. К ним Новый год придет на 8 часов раньше, нежели к москвичам. Соответсвенно, и многочисленные телевизионные "огоньки" жители самой восточной точки страны оценят раньше. А посмотреть будет на что! 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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"А как же киевский муж?": красавицу Повалий сняли в объятиях молодого в Москве

На Первом продолжают начатую три года назад традицию снимать новогоднюю программу в естественных декорациях Москвы. Но если прежде артисты пели и плясали в основном в центре, то теперь выехали и в ближнее Подмосковье. Например, певица Валерия исполнила хит "Нет шанса" на просторах Инновационного центра "Сколково" – одном из зданий, которое за геометрическое сходство внутреннего ядра здания с популярной деревянной куклой называют "Матрешкой". А под окнами – на железнодорожной станции только что открывшейся ветки МЦД – в это время пел и плясал Филипп Киркоров. В самой же электричке первого центрального диаметра весь праздничный эфир проведут Иван Ургант, Алла Михеева и Дмитрий Хрусталев. В прошлом году на съемках Новогодней ночи на Первом сложился дуэт певицы Жасмин и фигуристки Татьяны Навки. В этом году красавицы решили закрепить успех и вдвоем исполнили русскую кавер-версию шлягера "Pasadena" на катке ВДНХ. Правда, снег в кадре будет искусственный – с погодой не повезло. Лолита, Лобода, "Руки вверх" и "Елка" – их появление в эфире зрителей не удивишь. Самым же необычным номером будет дуэт танцора Сергея Полунина и "Витаса", который споет новую песню. А самым ожидаемым – выступление Софии Ротару. В прошлые годы она от съемок отказывалась по политическим соображениям, теперь же триумфально возвращается.

"РОССИЯ-1"

Новогодняя ночь с традиционного "Парада звезд", в котором главные события уходящего года будут описаны в сатирической форме. Старые всеми любимые шлягеры с новыми текстами превратились в смешные репортажи. Например, дуэт Дмитрия Харатьяна и Игоря Верника исполнит песню "Кто на новенького?", Анна Ковальчук и Гоша Куценко – "Главное, чтобы преступник сидел". Юрий Стоянов и Николай Басков споют сатирические куплеты "Трам, Макрон и Джонс", а Андрей Малахов и Елена Воробей представят "актуальную" версию хита "Настоящий полковник". Коме "новостей" зрителей ждет "специальный выпуск" "Спокойной ночи, малыши" с Николаем Басковым, Юрием Гальцевым и Николаем Валуевым, прогноз погоды от Ефима Шифрина и многое другое. А сразу после полуночи в эфире телеканала стартует традиционный "Голубой огонек". Вот лишь небольшой список того, что ждет зрителей в первые минуты 2020 года: Валерий Сюткин, Юлия Савичева, Петр Дранга ("А снег идет"), Леонид Агутин, Дима Билан, Сергей Лазарев ("Ватерлоо", АББА), Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха, Денис Клявер и Александр Буйнов ("Арго"), Лариса Долина и Глеб Матвейчук ("Пока часы 12 бьют"), Григорий Лепс и Диана Арбенина ("Очень хотела"). Особенностью "Голубого огонька" станут семейные дуэты. Среди них дуэт Димы Биланы с сестрой Анной и Олега Газманова с сыном Родионом.

НТВ

За несколько часов до наступления Нового года в эфире телеканала НТВ состоится премьера новогоднего мюзикла из композиций на стихи Михаила Гуцериева "Тысяча и одна ночь, или Территория любви". Филипп Киркоров, Дима Билан, Игорь Крутой, Валерия, Лолита, Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, группа "Фабрика", Жасмин, Михаил Шуфутинский, Таисия Повалий и многие другие звезды предстанут в образах из восточных сказок. Например, Димаш Кудайберген сыграет роль Принца, Николай Басков – Джина, Михаил Шуфутинский – Султана, ну а Жасмин досталось роль фактически камео – она появится на экране как Жасмин! А сразу после боя Курантов в эфир выйдет "Квартирник у Маргулиса", где звезды рока исполнят любимые всеми хиты. Юрий Шевчук, Город 312, Светлана Сурганова, группа Uma2rman, Сергей Галанин, Сплин, Леонид Агутин, Борис Гребенщиков и многие другие обещают удивить. Споет даже перенесший инсульт Николай Носков!

"КУЛЬТУРА"

Праздничным вечером гостей ждет новогодний спецвыпуск проекта "Большая опера" под названием "Некоторые любят погорячее". 10 участников на протяжении двух месяцев примеряли на себя самые разные образы, и смогли не только покорить жюри, но и завоевать сердца многомилионной телевизионной аудитории. И конкурсанты, и эксперты, и ведущие "Большой оперы" (Аида Гарифуллина Николай Цискаридзе) удивят неожиданными перевоплощениями. Оперный марафон сменится гала-концертом программы "Романтика романса", которая в уходящем 2019 году отметила 20-летие. Ведущими праздничного вечера стали Екатерина Гусева, Евгений Кунгуров, Сати Спивакова, Дмитрий Харатьян. Зрителей ждет встреча с Максимом Дунаевским, Евгением Дятловым, Этери Бериашвили, Иваном Ожогиным, Леонидом Серебренниковым и многими другими исполнителями. А сразу после новогоднего обращения президента смотрите и подпевайте "Мелодиям и ритмам зарубежной эстрады", где прозвучат хиты в том числе и "Битлз".

ТНТ

На канале ТНТ весь вечер будет править бал юмор. Гостями праздничного выпуска шоу "Импровизация" станет певица Лена Темникова и резидент Comedy Club Илья Соболев. Вместе с актерами шоу они разделятся на две команды и сядут за стол, чтобы как следует отметить наступление 2020 года. На столе полный порядок – шампанское, мандарины, оливье и прочие атрибуты главного праздника в году. Шокеры и мышеловки, как и положено, тоже в деле. В 22 часа в эфир выйдет новогодний выпуск шоу "Однажды в России", участники которого покажут самые невероятные ситуации, с которыми столкнулись жители нашей страны во время встречи главного праздника в году. А с 23 часов и до утра 1 января поздравлять с наступлением 2020 станут резиденты Comedy Club.

ТНТ4

На канале ТНТ4 в это время будет идти праздничная "Прожарка" Ксении Собчак. Комики припомнят ей все – от "Блондинки в шоколаде" до недавней эксцентричной свадьбы. Победитель Comedy Баттл Сергей Матросов объяснил выбор гостя на новогодний выпуск: "Когда мы выбирали, кого позвать на "Прожарку", за Ксению проголосовали 1,68%".

СТС

Канал СТС за час до наступления Нового года представит специальный выпуск "Шоу Уральских пельменей". Его участники расскажут, как спрятать бутылку, закусон и опохмелин в снежной бабе, проведут лекцию на тему "Как распознать алконоса", научат делать подарки в магазине "Все за 100 рублей" и покажут, почему Елена Малышева идеальная жена в новогодний период. "У ребёнка скоро утренник, а лучше Елены никто не сделает костюм, например желудка", – признаётся герой Мясникова. В новогоднюю ночь персонажи программы попадут в больницу, в которой врач семь лет подряд уговаривает непьющего коллегу не ходить на корпоратив: "Мы не можем повторять ошибку семилетней давности. Вы единственный непьющий человек в коллективе, нам стыдно за вас! Берите пример с коллеги, который с корпоратива в трусах убежал в сторону Хабаровска. И добежал же!"

ОТР

За час до полуночи зрителям Общественного телевидения России ждут "Песни Большой страны". В ней прозвучат любимые хиты от 50-х годов до сегодняшних дней, в которых заключена наша история, наша эпоха, наша страна. Исполнители – популярные артисты, среди которых Евгений Хавтан, Александр Ф. Скляр, Валерий Сюткин, Леонсия Эрденко, группы "Маша и медведи", "Старый приятель" и многие другие. Также зрители ОТР познакомятся с музыкантами из разных уголков России – из Улан-Удэ, Мордовии и Воронежа.

"ЧЕ!"

На телеканале "Че" в 23 часа покажут новый выпуск юмористического шоу "+100500" Макса Голополосова. Уже который год подряд Максу выпадает честь предвосхищать Новогоднее поздравление Президента России и затем перехватывать праздничную эстафету. В этот раз он обещает угарные обзоры года. 

СПАС

Телеканал "Спас" предлагает окунуться в атмосферу домашнего концерта и подготовки к главному зимнему торжеству – Рождеству Христову. В уютной студии "Спаса" соберутся близкие друзья телеканала, чтобы поделиться праздничными традициями и, конечно, музыкальными подарками. Певец Ираклий Пирцхалава исполнит новую песню "Покаяние" и расскажет, почему именно эту композицию он исполняет босиком. Впервые в новом звучании зрители услышат заглавную мелодию всеми известной программы "В мире животных". Об истории музыкального произведения, которое на самом деле посвящено Рождеству Христову, расскажет сам телеведущий популярной передачи – известный телеведущий, ученый-зоолог Николай Дроздов, а оригинальную версию песни исполнит самый высокий голос России Светлана Феодулова. Еще одна премьера новогоднего телеэфира – песня "Чудак" группы "Сплин" в исполнении 10-летней Вики Стариковой, чья интерпретация собрала в интернете почти 10 млн. просмотров. Среди других гостей музыкального паломничества "По дороге в Рождество" – Наталья Варлей, Дмитрий Маликов, Сергей Галанин, Илья Резник и театр "Маленькая страна", Александр Иванов и группа "Рондо", Диана Гурцкая, Варвара, хор Сретенского монастыря, арт-группа "Ларго" и другие артисты.

МУЗ-ТВ

В последний день уходящего года на "МУЗ-ТВ" выйдет специальный праздничный музыкальный чарт ТОП50 с Лерой Кудрявцевой и Сергеем Лазаревым. А сразу после боя курантов можно будет плясать на новогодней дискотек "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ". Отвечать за праздничное настроение будут A`Studio, Artik&Asti, Елена Темникова, Диана Арбенина, Ирина Дубцова, Анна Плетнёва, Юлия Савичева,  Виктория Дайнеко, Марсель, Анита Цой, Жасмин.

Автор: 31 декабря 2019, 11:27

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Везде одни и те же опостылившие до смерти рожи.
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