Филипп Киркоров впервые познакомил россиян со своей семьей

Первым делом музыкант публично поблагодарил своего 87-летнего родителя за подаренную жизнь и за образование. После этого он представил россиянам свою тетю. Он признался, что весь дом лежит на ее плечах.
"Она руководит этим домом, полным смеха, радости и веселья. Тетя Мари – удивительная женщина", – подчеркнул певец.
Также Киркоров добавил, что его родственница является популярной оперной певицей. По его мнению, у тети Мари волшебное сопрано.
"В нашем доме всегда звучит классическая музыка, мои дети растут на ней. Получают благодаря тете музыкальное образование", – поделился поп-король.
Дяди Хари, в свою очередь, далек от творчества. Он всю жизнь занимался бизнесом и спортом. Тем не менее, он очень близок Филиппу по духу.
"Дядя Хари ходит на каждые тренировки Мартина, занимается с ним футболом, стоит на воротах. Прошу заметить, что дяде 85 лет", – рассказал исполнитель.
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