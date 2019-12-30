Погрязшего в долгах Филиппа Киркорова хотят лишить жилья через подставных лиц

Артист хотел через подставных лиц приобрести недвижимость короля российской эстрады. Таганский районный суд Москвы постановил выставить квартиру Филиппа Киркорова на торги по иску латвийского банка ABLV Bank, которому певец задолжал 779 тысяч евро.
Николай Басков поучаствовал в съемках главного новогоднего концерта "Песня года". Между съемками он общался по телефону. "Найди какую-нибудь фирму, чтобы уши мои не торчали. Пусть они собьют цену и выкупят его халупу. Сделаю ремонтик и приглашу Филиппка на новоселье в его же бывшую квартиру. Этот лох голос от злости потеряет", – цитирует Баскова "Экспресс газета".
Филипп Киркоров прокомментировал информацию о своем долге банку. "Да у меня один костюм стоит 90 тысяч евро! Продам десяток вещей из гардероба и долг латвийскому банку погашен", – заявил певец.
Ранее Филипп Киркоров стал гостем нового выпуска шоу "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым. В ходе передачи он признался, что за полгода похудел на 24 килограмма. Ведущий был крайне удивлен его рассказом. По словам артиста, перемены в его жизни и внешности начались с минувшего "Евровидения".
Популярные темы форума
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Страшно рожать от мужика без работы
Покойница, вторая страничка.
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Почему вы все такие страшные