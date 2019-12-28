"Невозможно так жить": истощенный Киркоров поразил изменившимся видом

Российский поп-король появился в эфире "Первого канала" с неузнаваемой внешностью. Певец откровенно рассказал публике, что привело его в такое состояние.

Филипп Киркоров стал гостем нового выпуска шоу "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым. В ходе передачи он признался, что за полгода похудел на 24 килограмма. Ведущий был крайне удивлен его рассказом. По словам артиста, перемены в его жизни и внешности начались с минувшего "Евровидения".

Киркоров пояснил, что во время проведения конкурса в Израиле он решил начать новую жизнь. Однако певец не ожидал, что это так его "затянет". 52-летний исполнитель отметил, что в своем стремлении к похудению он вдохновлялся своим кумиром – Валерием Леонтьевым. Он заявил, что восхищается физической формой своего "идола".

"Все началось в Израиле на "Еровидении", когда Сережка Лазарев выступал. Там же Израиль, там невозможно так жить и я принял решение начать жить по-новому. Я не думал, что я так втянусь, но это действительно затягивает. Я беру пример с моего кумира, идола детства – Валерия Леонтьева. Его внешний вид, форма спортивная, идеал, который казался мне недосягаемым. Но я медленно, но верно стремлюсь к вашей потрясающей форме", – признался Филипп Киркоров.

В ходе передачи в студии показали кадры занятий Киркорова со спортивным тренером. На них король поп-музыки выполнял как силовые, так и упражнения для укрепления сердца и сосудов. Андрей Малахов, в свою очередь, заметил, что такими темпами звезда эстрады вскоре сможет стать таким же стройным, как в молодости.



