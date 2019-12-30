"Сглазил, зараза?": Кудрявцева с новой грудью накинулась на Баскова

Лера Кудрявцева проходит реабилитацию. Пережив несколько неприятных операционных часов, теперь гламурная блондинка получает слова поддержки от многочисленных поклонников и друзей. Некоторые из них даже посетили телеведущую, одарив ее гостинцами и цветами.
На этом фоне, вероятно, настроение у звезды экрана настолько поднялось, что она даже нашла в себе силы шутить. Лера обнародовала видео, на котором запечатлела себя жующей конфету и демонстрирующей обновленную грудь. Кудрявцева, как полагают особо наблюдательные фанаты, носит специальный топ, фиксирующий молочные железы.
"Все тлен", "Жизнь боль", – написала Лера Кудрявцева в сопровождении к видео. При этом, сдвинув объектив на "сдувшийся" бюст, отметила, что "ананасов нет". А еще телеведущая выложила часть программы Андрея Малахова "Прямой эфир", в котором на тот момент еще не госпитализированная вместе с певцом Сергеем Лазаревым рассказывает о "Песне года", которую ведет уже более десяти лет.
На что сидящий тут же за столом "золотой голос России" Николай Басков отметил, что за все эти годы меняется только Сергей Лазарев. Лера Кудрявцева его поблагодарила за комплимент. "Ты меня сглазил, зараза?" – накинулась на Николая Баскова ведущая у себя в "Инстаграм". Впрочем, судя по смайлику, телеблондинка скорее в шутку отругала голосистого артиста.
Напомним, Лера Кудрявцева установила грудные импланты 15 лет назад.Однако, по словам 48-летней знаменитости, пожизненную гарантию на такие вещи никто не дает. Она поведала, что не чувствовала болей или дискомфорта. По ее словам, единственным тревожным симптомом стало изменение формы груди. Ведущая пояснила, что густой гель долго вытекал из импланта, пропитав ткани ее организма. Врачам пришлось "вычищать" их в течение четырех часов.
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