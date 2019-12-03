"Целовались": вымотанные Кудрявцева и Лазарев поздно ночью покинули чужую квартиру

Знаменитости встретились на репетиции фестиваля "Песня года", которая проходила в квартире режиссера Александра Ревзина. Кудрявцева и Лазарев на предстоящем мероприятии выступят в качестве ведущих.
Первым на место проведения репетиции прибыл Сергей. Приехавшая позднее Лера застукала экс-возлюбленного за записью видео для микроблога.
"Ну что, читка "Песни года". Шли годы – они не менялись, а только хорошели. Наша банда в сборе", – сказал на камеру вокалист.
"Лазаревич уже себя снимает по‑всякому. Уже целовались с Вячеславовичем (отчество Лазарева, – прим. ред.) сегодня", – прокомментировала увиденное теледива. "Красавица, боже мой!" – не удержался от комментария артист при виде подруги.
Лера Кудрявцева опубликовала происходящее в доме у режиссера в "Сторис" личного аккаунта в "Инстаграм". Знаменитость рассказала, что читка сценария продолжалась до поздней ночи. Она и Сергей Лазарев, судя по всему, очень вымотались.
Напомним, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев были вместе около пяти лет – по меркам шоу-бизнеса срок довольно приличный. После расставания с певцом теледива призналась, что этим отношениям не суждено было развиться во что-то большее. В тот момент она хотела постоянно иметь мужчину рядом, а Лазарев настаивал на гостевом варианте отношений.
В программе "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева рассказала экс-возлюбленному, почему разорвала отношения. "За четыре года ты не решился сделать какой-то шаг. Хотя мы с тобой говорили о детях и многом другом. Я поняла, что мне не 16, что я хочу детей, что я хочу выйти замуж еще", – сказала телеведущая Сергею Лазареву.
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