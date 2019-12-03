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"Целовались": вымотанные Кудрявцева и Лазарев поздно ночью покинули чужую квартиру

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Бывшие возлюбленные провели вечер вместе. Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев были рады обществу друг друга.

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Знаменитости встретились на репетиции фестиваля "Песня года", которая проходила в квартире режиссера Александра Ревзина. Кудрявцева и Лазарев на предстоящем мероприятии выступят в качестве ведущих.

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Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Первым на место проведения репетиции прибыл Сергей. Приехавшая позднее Лера застукала экс-возлюбленного за записью видео для микроблога.

"Ну что, читка "Песни года". Шли годы – они не менялись, а только хорошели. Наша банда в сборе", – сказал на камеру вокалист.

"Лазаревич уже себя снимает по‑всякому. Уже целовались с Вячеславовичем (отчество Лазарева, – прим. ред.) сегодня", – прокомментировала увиденное теледива. "Красавица, боже мой!" – не удержался от комментария артист при виде подруги.

Лера Кудрявцева опубликовала происходящее в доме у режиссера в "Сторис" личного аккаунта в "Инстаграм". Знаменитость рассказала, что читка сценария продолжалась до поздней ночи. Она и Сергей Лазарев, судя по всему, очень вымотались.

Напомним, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев были вместе около пяти лет – по меркам шоу-бизнеса срок довольно приличный. После расставания с певцом теледива призналась, что этим отношениям не суждено было развиться во что-то большее. В тот момент она хотела постоянно иметь мужчину рядом, а Лазарев настаивал на гостевом варианте отношений.

В программе "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева рассказала экс-возлюбленному, почему разорвала отношения. "За четыре года ты не решился сделать какой-то шаг. Хотя мы с тобой говорили о детях и многом другом. Я поняла, что мне не 16, что я хочу детей, что я хочу выйти замуж еще", – сказала телеведущая Сергею Лазареву.

3 декабря 2019, 17:51
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Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Вы уж вначале разберитесь с кем пиарить Сергея-с Лорак или со старой Лерой. А то как-то стыдно за вас, пиарщики.
1

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