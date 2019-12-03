"Уже среди нас": заявлено о возвращении Юлии Началовой

Юлия Началова умерла в начале весны от заражения крови. Сообщение о возвращении певицы просто шокирует.

Недавно стало известно, что у Евгения Алдонина, бывшего мужа певицы Юлии Началовой, родился третий ребенок. Супруга Ольга подарила ему дочь Анжелику. Также у экс-футболиста подрастает сын Артем. А от брака с Юлией у Евгения есть дочь Вера, которой на днях исполнилось 13 лет.

В Сети бурно обсуждают прибавление в семействе Алдонина. Любители эзотерики убеждены: в лице крохотной Анжелики в мир вернулась Юлия. Дескать, теперь Началова будет рядом с дочерью.

Репортеры решили проверить, насколько реальны такие рассуждения. "Переселение души возможно. Это уже доказано. Каждый должен пройти свои уроки и иметь возможность исправить ошибки", – заявила нумеролог Виктория Барк.

Ей вторит парапсихолог Борис Исаев. "Есть еще эффект замещения, когда энергетически истощенный родственник уступает место новому члену семьи и, бывает, таким образом возвращается к нам в новом обличье", – пояснил эксперт.

"Необязательно перемещение души происходит в тело родственника по крови, главное – из клана. В Юле по судьбе заложен низкий энергетический потенциал, предрасположенности к каким-то болезням в ней нет, но физического перенапряжения следовало бы избегать", – уточнил специалист.

На вопрос журналиста, почему он говорит о покойнице в настоящем времени, парапсихолог сообщил, что Юлия Началова вернулась в наш мир. "Она уже среди нас. Вернулась, чтобы защищать Веру, уберегать ее от дурного. Перед 13-м днем рождения дочки вернулась, как и полагается. Девочка очень-очень этого хотела, просила чуть ли не каждый день такой подарок. У Веры 1 декабря особенная дата. В 13 очень важно иметь сильную защиту. Юля всегда это знала. Теперь о ее дочке можно не переживать", – цитирует Исаева "Экспресс газета".