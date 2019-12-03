Канделаки встала грудью за оплеванных Харламова и Асмус

Канделаки сравнила ситуацию с супружеской четой с травлей южнокорейских певиц Солли и Гу Хары. Тогда звезды азиатской поп-музыки покончили с собой из-за выплесков злопыхателей. По мнению телеведущей, сейчас ситуация с Харламовым и Асмус ничем не отличается от инцидента в Южной Корее.
"Ну а что у нас? Прекрасная актриса Кристина Асмус играет свою лучшую роль в кино и получает вместе с мужем Гариком Харламовым грузовой состав проклятий, унижений и хейта", – высказалась знаменитость в своем Телеграмм-канале.
Она подчеркнула, что зачастую люди не думают о том, что чувствуют те, кто становится их мишенью. Меж тем слова действительно могут больно ранить и даже довести до желания свести счеты с жизнью. Тина отметила, что за подобное следовало бы наказывать на законодательном уровне. Кроме того, она дополнила, что не стоит терять человеколюбие в погоне за одобрением общества.
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