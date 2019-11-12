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"Растворится в любви": замужнюю Канделаки ждет судьбоносная встреча

Тина Канделаки. Фото: www.globallookpress.com
Новый 2020 год у Тины Канделаки будет насыщен путешествиями, весельем и праздниками. Найдется место и работе, и развлечениям. Телеведущая будет стараться быть везде и ничего не упустить. Ее ждут встречи с влиятельными людьми и интересное знакомство с состоятельным мужчиной. Подробное предсказание на год для Тины Канделаки по просьбе "Дни.ру" сделала ведунья Саона
прочитано 66 раз

"Тина много лет ждет признания. И благодаря этому влиятельному человеку телеведущая наконец-то получит заветную награду в виде статуэтки, которая по значимости для нее будет сопоставима с Оскаром, – рассказывает Саона. – Карты говорят, что в следующем году ее многолетняя мечта превратится в реальность".

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 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

Високосный год для многих тяжелый, но не для Тины Канделаки, уверена гадалка. "Она женщина со сложным характером и очень везучий человек. Любит только себя. Если бы у Тины была бы несколько другая позиция по жизни, то она могла бы быть более счастливым человеком в личном плане. К сожалению, дарить любовь она не научится никогда. Чувство власти не дает ей покоя, она не умеет уступать мужчинам. Все ее романы и любовные истории не принесли ей счастья. Однако своего мужчину она встретит в новом году", – предсказала ведунья.

С приходом в жизнь Канделаки этого человека вся жизнь телеведущей изменится в лучшую сторону. Причем это отразится как на внешности, так и на характере звезды. "Есть одна проблема – Тина не может находиться в длительных отношениях. Люди ей быстро надоедают. Но в этом случае все будет по-другому, – уверена Саона. -  Она полностью растворится в любви и пересмотрит свое отношение ко многим вещам. Кстати, в следующем году Тина Канделаки получит невероятно дорогой подарок в виде нового особняка. А вот кто будет этим щедрым человеком, пока остается секретом".

К сожалению, увидела гадалка в картах и какой-то удар со стороны родственников. "Возможно, это будет тяжелая болезнь кого-то из членов семьи", – добавила ясновидящая.

12 ноября 2019, 04:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото Тины Канделаки

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