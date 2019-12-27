Гоген Солнцев раскрыл тайну интимных снимков влажной жены-старушки

Во время телепередачи всплыли интимные снимки Екатерины Терешкович, где она предстала голой и влажной, решив таким образом привлечь внимание молодого мужа. Гоген эти кадры не прокомментировал, чем сильно озадачил зрителей.
В беседе с корреспондентом "Дни.ру" актер объяснил отсутствие реакции. По словам Солнцева, он очень сомневается в том, что фотосессия была сделана для него.
"Это может быть так представлено, но по факту я не уверен, что это для меня. Скорее это для себя или каких-то своих там ухажеров", – шокировал своим высказыванием артист.
Изумленный корреспондент задал Гогену прямой вопрос, подозревает ли он супругу-пенсионерку в измене. Шоумен предпочел оставить его без ответа. Но все мы знаем, что молчание – знак согласия.
Звезда заявила, что подобные снимки никоим образом его не трогают. Солнцев видел Терешкович в таком амплуа дома каждый день.
"И голую, и в кожанках... То есть для меня это как бы обычная Катя. Каких-то новых аспектов в ее перевоплощении я не увидел. Это зрители ее как старуху воспринимают, а она на самом деле не старуха. Она "молодежница" большая", – заявил Гоген.
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Страшно рожать от мужика без работы
Почему вы все такие страшные
Ищу себе жену узбечку от26 до30
Что мне делать.....
слышать мужское мнение, может и впрямь пойму, что со мной не так.
Они что уже разводятся? Насмешили называется.