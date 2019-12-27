"Эрнст офигенный": замужняя Ксения Собчак готова влюбиться в гендиректора Первого канала

Концепцию передачи ведущая определила как "первый глянцевый проект о нравах большого города без купюр". Первый выпуск был посвящен нулевым.
Высказалась Ксения Собчак и о гламурной прессе. В частности, она раскритиковала женский журнал Marie Claire. А вот журнал Tatler, недавно выпустивший интервью с молодой актрисой Софьей Эрнст, она похвалила. Телезвезда обсудила и мужа артистки — главу Первого канала Константина Эрнста.
"Эрнст офигенный. Он умный и талантливый… Женщины, как умные, высокоразвитые существа, влюбляются в мозг. Можно и в Вассермана влюбиться. Мне уже ничего не надо, я глубоко замужем... на ближайшие пару месяцев", – заявила Ксения Собчак. При этом она добавила, что если в России какие-то мужчины и могли бы ей понравиться, то это были бы Константин Эрнст и миллиардер Александр Мамут. Напомним, Ксения Собчак состоит в браке с режиссером Константином Богомоловым.
Ранее Ксения Собчак высказалась об умершей 26 декабря Галине Волчек. Она оказалась одной из тех, кто общался с актрисой незадолго до ее смерти. Для светской львицы женщина была образцом для подражания. "Сильная, своенравная. Глыба", – охарактеризовала артистку журналистка.
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
Что мне делать.....
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Страшно рожать от мужика без работы
Почему вы все такие страшные
Ищу себе жену узбечку от26 до30
слышать мужское мнение, может и впрямь пойму, что со мной не так.
Они что уже разводятся? Насмешили называется.