Пораженная Собчак раскрыла детали последних дней Волчек

Ксения Собчак оказалась одной из тех, кто общался с Галиной Волчек незадолго до ее смерти. Скандально известная телеведущая, потрясенная известием о кончине легенды "Современника", внезапно разоткровенничалась.

Галина Волчек умерла накануне, 26 декабря. Сердце художественного руководителя театра "Современник" остановилось на 87 году жизни. Многие знаменитости уже прокомментировали это печальное событие. Для них уход артистки стал настоящим потрясением. Не осталась в стороне и Ксения Собчак. Для нее женщина была образцом для подражания. "Сильная, своенравная. Глыба", – охарактеризовала артистку журналистка.

Она вспомнила, как несколько дней назад делала большой материал с Галиной Волчек. От общения с прославленным режиссером она осталась под большим впечатлением. "Говорили обо всем на свете, и даже обсудили возможного ее преемника, хотя тогда Галина Борисовна была полна сил и планов. Мы проговорили три часа, ели легендарные пирожки "Современника" и в конце я решилась спросить: "Галина Борисовна, почему вы согласились? Почему из сотен журналистов вы согласились дать единственное интервью про юбилей театра именно мне?". Ее ответ поразил. "Никому пока не даю интервью, даже к Берману и Жиндареву пока не иду, хоть люблю их, а вот с вами решила поговорить. Потому что вы тоже, как и я, “против правил”....(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – разоткровенничалась Ксения Собчак.

А в ноябре, по признанию гламурной блондинки, она снова связалась с Галиной Волчек. Ксения захотела увидеть ее в своем новом шоу "Осторожно, Собчак!" Журналистка отметила, что получила согласие худрука "Современника", они даже договорились конкретно, но... "И вот у меня в календаре стоит дата интервью, в телефоне ее сообщения, а ее уже никогда с нами не будет. Никогда. Смотрю в экран, на ее ответ и не могу поверить что так...." – завершила свой пост в "Инстаграм" Ксения Собчак, обнародовав переписку с артисткой.