Жена-пенсионерка раскрыла всю правду о Гогене Солнцеве

Престарелая супруга Гогена Солнцева, которое еще совсем недавно находилась на лечении в клинике, стала гостьей программы "Прямой эфир". Екатерина Львовна обвинила молодого мужа во всех грехах, открыв неожиданные подробности.

По словам пенсионерки, сейчас с ее здоровьем все в порядке. Чувствует она себя прекрасно, но, тем не менее, ей грустно от происходящего.

"Во все эти медицинские учреждения меня устраивал Гоген. Он внушал мне, что надо подлечиться, что надо полежать в этом санатории. Это было еще полгода назад. Потом он начал внушать, что я не долечилась. Так как я полностью ему доверяла, то подписала документы на курс 90 дней. Он ни разу меня не навестил", – отметила избранница актера.

Екатерина Львовна утверждает, что ничего не знала о бесконечных поездках Гогена заграницу. Для нее это вскрылось только сейчас, когда она вышла из больницы.

Позже в эфире появился молодой супруг собственной персоны. Очевидно, что во взаимоотношениях пары не все гладко, так как Солнцев сел вдали от жены.

Шоумен обвинил пенсионерку в нанесении увечий. Кроме того, он публично признался, что всерьез опасается ее.

"Крайний раз, когда мы виделись, пару дней назад, это закончилось знаете чем – огромными синяками. если вы позволите, я сниму штаны. Я могу показать, какие у меня синяки по всем ногам. Я боюсь к ней походить. Я не уверен, что она трезвая, потому что человек выписался не пройдя курс до конца, не долечившись", – заявил Солнцев.

