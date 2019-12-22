"Сосок видно": Регина Тодоренко возбудила россиян откровенностью

Знаменитость опубликовала в своем "Инстаграм" снимок на фоне тропического пейзажа. Регина Тодоренко позирует возле пальмы в белой майке без рукавов с распущенными волосами. При этом на ее лице минимум макияжа – розовая помада подчеркнула свежесть ее лица.
Ведущая шоу "Орел и решка" объявила розыгрыш. Однако многие обратили большее внимание на ее внешний вид. Поклонники посчитали фото Регины Тодоренко сексуальным.
Звезда возбудила подписчиков на комплименты в свой адрес. "Сосок видно", "Умничка, красотища, просто бомбочка. Мой эталон женской красоты, интеллекта и чувства юмора!", "Регина, ты девушка мечта", - восхитились фолловеры Регины Тодоренко.
Отметим, что свою грудь знаменитость демонстрирует не впервые. Так, ранее она опубликовала кадр, на котором в очередной раз показала общественности, что она не только звезда, но и заботливая мама. Регина Тодоренко разместила в соцсети фото, на котором кормит своего сына грудью. Поклонники пришли в восторг от трогательной сцены.
Как писали "Дни.ру", сейчас Регина Тодоренко занимается сразу несколькими проектами одновременно. Во-первых, она ведет передачу "Регина+1". Кроме этого, у нее есть свое собственное авторское шоу на Ютубе "Пятница с Региной".
Популярные темы форума
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Мама одевается как подросток
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Моя девушка не дотягивает до оргазма.
Сейчас сказка "Морозка ,типаж Настеньки не модно"не модно
Кто есть кто.
Работающая женщина или содержанка?
На этом форуме только Отмороженный.
Горькая сперма