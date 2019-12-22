"Сосок видно": Регина Тодоренко возбудила россиян откровенностью

Регина Тодоренко поделилась горячим снимком. Телеведущая отдыхает на Бали.

Знаменитость опубликовала в своем "Инстаграм" снимок на фоне тропического пейзажа. Регина Тодоренко позирует возле пальмы в белой майке без рукавов с распущенными волосами. При этом на ее лице минимум макияжа – розовая помада подчеркнула свежесть ее лица.

Ведущая шоу "Орел и решка" объявила розыгрыш. Однако многие обратили большее внимание на ее внешний вид. Поклонники посчитали фото Регины Тодоренко сексуальным.

Звезда возбудила подписчиков на комплименты в свой адрес. "Сосок видно", "Умничка, красотища, просто бомбочка. Мой эталон женской красоты, интеллекта и чувства юмора!", "Регина, ты девушка мечта", - восхитились фолловеры Регины Тодоренко.

Отметим, что свою грудь знаменитость демонстрирует не впервые. Так, ранее она опубликовала кадр, на котором в очередной раз показала общественности, что она не только звезда, но и заботливая мама. Регина Тодоренко разместила в соцсети фото, на котором кормит своего сына грудью. Поклонники пришли в восторг от трогательной сцены.

Как писали "Дни.ру", сейчас Регина Тодоренко занимается сразу несколькими проектами одновременно. Во-первых, она ведет передачу "Регина+1". Кроме этого, у нее есть свое собственное авторское шоу на Ютубе "Пятница с Региной".