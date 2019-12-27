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Кудрявцева с порезанной грудью отреагировала на грязные слова российского артиста

Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv
Лера Кудрявцева приходит в себя после перенесенной операции на груди. Телеведущую навещают друзья, однако не все из них говорят ей лестные слова.
прочитано 726 раз

На днях Лера Кудрявцева загремела в больницу. Телеведущая призналась, что ей сделали срочную операцию: выяснилось, что порвался один из грудных имплантов. Вставка в левой груди протекала несколько лет, но заметили это только сейчас.

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После хирургического вмешательства гламурная блондинка выкладывала видео процедур – смены дренажа и капельниц, показывала, чем ее кормят в клинике. Сейчас Кудрявцева демонстрирует гостей. Например, на днях к ней приходила Тина Канделаки. А теперь Лера получила букеты сразу от нескольких человек.

Цветы прислала популярная певица Светлана Лобода. Она сопроводила презент карточкой, в которой собственноручно написала: "Поправляйся, дорогая! С любовью, Ло". Также букет ведущей преподнес молодой муж, хоккеист Игорь Макаров. И если спортсмен предпочел красные оттенки, считающиеся символом любви, то певица выбрала белые.

Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

Сергей Лазарев принес цветы и подарки сам. Кудрявцева выложила в инстаграм-аккаунте пару коротких видео с артистом (и якобы экс-любовником). Исполнитель вручил телеведущей букет, оформленный в розовых тонах, и пожелал скорейшего выздоровления. "До сих пор смеюсь от твоего: "Мне твои сиськи никогда не нравились", – написала Лера, цитируя грязное выражение приятеля.

Она призналась, что очень ценит внимание и заботу друзей. "Наверное, нужно иногда нажать на паузу. И тогда вместо суеты и беготни ты видишь, какие у тебя офигенные друзья. Я благодарна каждому, кто написал, кто поддержал, приехал. Вот реально до слез. Это счастье – иметь таких людей рядом", – призналась Лера Кудрявцева

Автор: 27 декабря 2019, 11:29

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Старушке Кудрявцевой отрезали "натуральные"сиськи.Вот это да.Скоро на походе в сортир будут пиариться))
1

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