Кудрявцева с порезанной грудью отреагировала на грязные слова российского артиста

На днях Лера Кудрявцева загремела в больницу. Телеведущая призналась, что ей сделали срочную операцию: выяснилось, что порвался один из грудных имплантов. Вставка в левой груди протекала несколько лет, но заметили это только сейчас.
После хирургического вмешательства гламурная блондинка выкладывала видео процедур – смены дренажа и капельниц, показывала, чем ее кормят в клинике. Сейчас Кудрявцева демонстрирует гостей. Например, на днях к ней приходила Тина Канделаки. А теперь Лера получила букеты сразу от нескольких человек.
Цветы прислала популярная певица Светлана Лобода. Она сопроводила презент карточкой, в которой собственноручно написала: "Поправляйся, дорогая! С любовью, Ло". Также букет ведущей преподнес молодой муж, хоккеист Игорь Макаров. И если спортсмен предпочел красные оттенки, считающиеся символом любви, то певица выбрала белые.
Сергей Лазарев принес цветы и подарки сам. Кудрявцева выложила в инстаграм-аккаунте пару коротких видео с артистом (и якобы экс-любовником). Исполнитель вручил телеведущей букет, оформленный в розовых тонах, и пожелал скорейшего выздоровления. "До сих пор смеюсь от твоего: "Мне твои сиськи никогда не нравились", – написала Лера, цитируя грязное выражение приятеля.
Она призналась, что очень ценит внимание и заботу друзей. "Наверное, нужно иногда нажать на паузу. И тогда вместо суеты и беготни ты видишь, какие у тебя офигенные друзья. Я благодарна каждому, кто написал, кто поддержал, приехал. Вот реально до слез. Это счастье – иметь таких людей рядом", – призналась Лера Кудрявцева.
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