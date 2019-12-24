Чаша терпения общества давно полна до краев. Стало известно, что венценосная особа раздавила Меган Маркл.

Поведение герцогов Сассекских обсуждают не только в Британии, но и в других странах. Осенью этого года монаршая особа призналась, что ей очень тяжело, ведь таблоиды не упускают возможности обрушиться на Меган с критикой. Принц Гарри даже собирался подать в суд на некоторых из них, но пока у этой истории открытый финал.

Стоит заметить, что тогда британцев нисколько не тронули слова Маркл. Наоборот, они принялись еще больше критиковать герцогиню: якобы она привлекает к себе внимание. Кроме того, общественность отметила, что критика вполне обоснована.

Принцесса Мэри, супруга принца Иоахима, сына королевы Дании Маргрете II, пообщалась с журналистами и поделилась своим мнением по поводу травли монарших особ из Британии. Она отметила, что не считает поведение Меган достойным.

Мэри подчеркнула, что сама нередко сталкивается с повышенным вниманием СМИ – всем интересно узнать, как живут последние аристократы. Однако она считает, что публично жаловаться на это не стоит, ведь жалобы могут еще больше раззадорить злопыхателей.

"Конечно, постоянно жить под микроскопом СМИ бывает очень болезненно. В этом я солидарна с Меган. Однако я считаю, что жаловаться на это бесполезно и бессмысленно. А если этого не делать, пресса непременно воспользуется ситуацией. И тогда будет не на кого жаловаться, кроме как на саму себя, на свое поведение", – передает слова датской принцессы "Экспресс газета".