Объявлено о бегстве Меган Маркл и принца Гарри из страны

В последнее время Меган Маркл и принц Гарри постоянно оказываются в центре общественного внимания. Каждый поступок пары подвергается жесткой критике.



Cтало известно, что герцог и герцогиня Сассекские не будут праздновать Рождество в родной Англии. Меган Маркл и принц Гарри планируют встретить самую волшебную ночь в году в Канаде.

Данную информацию подтвердил официальный представитель супругов. А само решение, по его словам, остановиться на праздники в Канаде показывает, насколько важна эта страна для Содружества и самих герцога и герцогини. "Из соображений безопасности пары мы не будем разглашать никаких других сведений. Просим уважать их право на конфиденциальность", – цитирует сообщение Teleprogramma.pro.

Напомним, ранее стало известно о появлении петиции, призывающей лишить Меган Маркл и принца Гарри королевских титулов. Инициатором ее создания стал один из членов совета английского города Брайтон энд Хов.

Попытка собрать совет для обсуждения этой темы долгое время не могла увенчаться успехом. С 1 июля текущего года она не набирала необходимое количество голосов.