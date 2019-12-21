Объявлено о бегстве Меган Маркл и принца Гарри из страны

Cтало известно, что герцог и герцогиня Сассекские не будут праздновать Рождество в родной Англии. Меган Маркл и принц Гарри планируют встретить самую волшебную ночь в году в Канаде.
Данную информацию подтвердил официальный представитель супругов. А само решение, по его словам, остановиться на праздники в Канаде показывает, насколько важна эта страна для Содружества и самих герцога и герцогини. "Из соображений безопасности пары мы не будем разглашать никаких других сведений. Просим уважать их право на конфиденциальность", – цитирует сообщение Teleprogramma.pro.
Напомним, ранее стало известно о появлении петиции, призывающей лишить Меган Маркл и принца Гарри королевских титулов. Инициатором ее создания стал один из членов совета английского города Брайтон энд Хов.
Попытка собрать совет для обсуждения этой темы долгое время не могла увенчаться успехом. С 1 июля текущего года она не набирала необходимое количество голосов.
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