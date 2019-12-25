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Дмитрий Борисов побил Андрея Малахова под Новый год

Дмитрий Борисов. Фото: пресс-служба Первого канала
Дмитрий Борисов оказался в 2019 году успешнее, чем его коллега. Программа "Пусть говорят" обогнала шоу "Прямой эфир" по рейтингам.
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Первый канал составил рейтинги самых популярных телепередач и выяснил, что в уходящем году больше всего смотрели зрители. Так, в этом году канал стал лидером в аудитории младше 60 лет.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Ток-шоу "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым стал лидером просмотра. Передача поднялась на шестую строчку в рейтинге, оставив далеко позади своего главного конкурента Андрея Малахова с его "Прямым эфиром". Его шоу заняло в этом году лишь 45 строчку в Топ-100. 

Дмитрий Борисов выразил свою искреннюю благодарность. "Спасибо каждому нашему зрителю! Это очень приятно, что "Пусть говорят" вновь занимает по итогам года первое место среди всех регулярно выходящих программ! Особенно ценно, что наши выпуски конкурируют по рейтингам не со схожими шоу на других каналах", – цитирует телеведущего "7 Дней".

Дмитрий Борисов отметил, что в этом году самым популярным стал выпуск "Пусть говорят", посвященный скончавшейся певице Юлии Началовой. По его мнению, это было предсказуемо, поскольку ее трагическая судьба никого не оставила равнодушным, а программа о ней получилась очень искренней.

Автор: 25 декабря 2019, 17:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные встречи Андрея Малахова

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