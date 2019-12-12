"Затыкали рот": предполагаемая дочь Плисецкой устроила грязный скандал у Борисова

Юлия Глаговская считает, что в 1976 году ее тайно родила Майя Плисецкая. Якобы балерина не хотела заниматься ребенком, поэтому отдала малышку на воспитание родственнику, сотруднику КГБ Борису Глаговскому и его жене. В студии ток-шоу "Пусть говорят" Юлия рассказала, что артистка балета ее тайно навещала в приемной семье.
По словам Глаговской, она не причастна к статье, которая вышла в 1999 году и наделала много шума. Она не раскрывала журналистам своего родства с танцовщицей. Тайну обнародовала тетя и приемная мать Майи Плисецкой Суламифь Мессерер.
Так как статья о брошенной дочери вышла еще при жизни великой балерины, она тут же получила опровержение. Плисецкая заявила, что никогда в жизни не рожала. В момент появления Юлии на свет она была на гастролях в Австралии, и тому есть свидетели.
Майя Михайловна подала на Глаговскую в суд. Артистка предоставила Фемиде справку из гинекологии. Балерина выиграла дело. Ей присудили небольшую денежную компенсацию, газету обязали напечатать опровержение.
Эксперты программы "Пусть говорят" заметили несостыковки в рассказе Глаговской. В год, когда родилась Юлия, Майе Михайловне исполнилось 51. Забеременеть, выносить и родить в таком возрасте практически невозможно, тем более балерине, которая всю жизнь изнуряла организм диетами и нечеловеческими нагрузками.
Друзья Плисецкой вспоминают, что та не хотела иметь детей. Если верить автору биографии балерины Марии Багановой, артиста была беременна от мужа Родиона Щедрина, но решилась на аборт.
К большому сожалению сделать ДНК-тест сегодня невозможно. Когда в 2015 году Майя Плисецкая умерла, ее кремировали. Стоит отметить, что при жизни балерина от генетической экспертизы с предполагаемой дочерью отказалась.
Юлия Глаговская в эфире "Пусть говорят" устроила скандал. Она обвинила ведущего шоу Дмитрия Борисова в клевете. Женщина заявила, что всю программу ей "затыкали рот" и "переиначивали" ее слова.
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