Цымбалюк-Романовская подключилась к критике жены Петросяна

После того как стало известно о свадьбе 74-летнего Евгения Петросяна и 30-летней Татьяны Брухуновой, общественность резко активизировалась. Теперь злопыхатели с особой силой травят молодую помощницу юмориста. Не осталась в стороне и пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова находятся в Германии. Молодожены совмещают работу с приятным времяпрепровождением: гуляют, посещают исторические места, ходят по ресторанам и магазинам. Пара постит фото и видео из Кельна. И если 74-летний юморист старается не обращать внимания на критические отзывы, то его новоиспеченная супруга не может закрыть глаза на хамство.

Недавно Брухунова поставила на место всех злопыхателей, заявив, что она не "довесок" к Петросяну. Теперь женщина прокомментировала новости об отсутствии у нее вкуса. На днях стилист Елена Бестави в интервью Teleprogramma.pro заявила, что не видит у супруги артиста стиля как такового вообще. "Это набор модных вещей", – вынесла вердикт эксперт.

"Говорят, я теперь синоним #antifashion", – сыронизировала Татьяна у себя в "Инстаграм". Брухунова предложила противникам своего стиля "порвать" ее "как Тузик грелку", поскольку она ходит в тапочках по городу.

Неожиданно к критическим комментариям присоединилась бывшая жена легендарного актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. По всей видимости, она попыталась поддержать Татьяну Брухунову. "И у меня ужасный вкус. Думаю, это объясняет, почему мне нравятся Ваши луки", – написала жене Петросяна экс-супруга артиста.

Брухунова пока ничего не ответила Цымбалюк-Романовской. А комментаторы злорадно подметили, что Татьяна молчит, не желая быть на короткой ноге с потенциальной соперницей. Видимо, подразумевается брак пианистки с актером-пенсионером.