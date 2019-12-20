Максакова взбесилась после слухов о госпитализации

Расспросы о самочувствии взбесили артистку. Знаменитость явно не хочет, чтобы ее беспокоили.
Людмила Максакова не подтвердила и не опровергла сведения о том, что попала в больницу. "Совсем, что ли, с ума сошли. Обалдели. Взбесились все! Как вам не стыдно?!", – цитирует расстроенную звезду телеканал "360".
Напомним, ранее СМИ рассказали о госпитализации актрисы в одну из московских клиник. Якобы она приехала к медикам самостоятельно, и после осмотра ей предложили лечь на полное обследование.
Как писали "Дни.ру", у Людмилы Максаковой нашли глаукому. Говорилось о том, что болезнь может потребовать хирургического вмешательства. Насколько это необходимо, должны показать результаты всех процедур.
Отметим, что в возрасте Людмилы Максаковой сложности со зрением нередки. Зачастую у пожилых людей развиваются, помимо глаукомы, катаракта, дальнозоркость и близорукость. К счастью, эти проблемы легко решаются современными методами, в том числе лазером.
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