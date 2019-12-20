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Шоу-бизнес

Артистка Максакова попала в больницу

Людмила Максакова. Фото: www.globallookpress.com
Согласно некоторым данным, Людмила Максакова госпитализирована в Москве. Говорят, актрисе понадобится операция.
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79-летняя Людмила Максакова сама приехала в одну из столичных клиник. Легендарная артистка жаловалась на проблемы со здоровьем. Врачи провели осмотри и приняли решение госпитализировать актрису. По предварительным данным, у Людмилы Максаковой диагностировали глаукому, передает телеграм-канал Mash.

Не исключено, что артистке предстоит хирургическое вмешательство. Решение будет принято после всех необходимых обследований. Отметим, что глаукома это заболевание глаз, характеризующееся повышением внутриглазного давления в результате нарушения оттока водянистой влаги. Она бывает открытоугольной и закрытоугольной. В свою очередь, закрытоугольная глаукома делится на острую, подострую и хроническую. Острый приступ глаукомы – неотложное состояние, нередко приводящее к потере зрения.

Материал дополняется

20 декабря 2019, 09:56

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