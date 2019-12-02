"Что-то типа Панина": сладкие геи оккупировали шоу "Дом-2"

"То, что я вижу сейчас, – это бесконечные сладкие рожи. Сладкие морды, которые там висят", – высказался Рустам Солнцев в интервью "Дни.ру".
Скандальная знаменитость отметила, что некоторые молодые люди на телестройке выглядят как актеры эротических фильмов для гомосексуалов. "Прямо бери каждого из них, и они прямо без подготовки будут давать себя… терзать. Это будет что-то типа Панина", – рассудил шоумен.
43-летний Рустам Солнцев не стал скрывать, что, будучи значительно моложе, вступал в интимные отношения и с мужчинами, и женщинами. Однако на шоу "Дом-2" секс у него был только с представительницами прекрасного пола. "С кем-нибудь там останусь наедине – уже титьки целую", – вспоминает экс-житель телестройки.
После Солнцев прокомментировал слухи об эпидемии венерических болезней на шоу "Дом-2". "Если они там сексом и занимаются, все такие красивые между собой, то те заболевания, которые могут быть и которые были при мне в мою бытность там, то они все носят очень легкий характер, которые можно вылечить одной таблеткой. Ничего серьезного нет", – сказал Рустам Солнцев.
Бывший житель телестройки отметил, что каждые три месяца проходит исследования на ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) и сдает биохимический анализ крови. По уверению шоумена, он "здоров как бык".
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