Народ собирает деньги для мужа Рапунцель из шоу "Дом-2"

Ольга Рапунцель позиционирует себя на телестройке как идеальная жена и мать. Однако ее супруг Дмитрий Дмитренко готов с этим поспорить.
Как оказалось, Дмитрий отчитал Ольгу за то, что она не проследила за его зимним гардеробом. У мужчины не оказалось подходящей обуви.
"Вот только о себе не думаю. Обо всех думаю. Обо мне никто не думает. Никто обо мне не думает. Зачем жена у меня мудрая", – как заведенный повторял житель шоу "Дом-2".
Интересно, что носков у Дмитренко тоже не оказалось. Заботливая Рапунцель нашла выход из ситуации. Она предложила супругу свои носочки. Также звезда шоу "Дом-2" посоветовала возлюбленному надеть высокие кроссовки.
Поклонников телестройки ссора Рапунцель и Дмитренко позабавила. В Сети обыватели отметили, что готовы вскладчину купить бедному Диме китайские сапоги за 500 рублей.
"О5 та же песня. В том году тоже обсуждали, что он в летних кросах ходил зимой. В этом году и летних уже нет. 🤦♀️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что за проблема, съездил и сам купил что надо, чем ругаться без причин, как старый дед", "все деньги у нее", "Куда деньги скидывать на носки и сапоги? 🤭🤭🤭🤭🤭🤭", "Опять Дима без носков остался 😁 который год сидит с голыми ногами на лобных😂", "Ой бедный мужик 😳господи", "Ахахахах каждый год Дима без обуви зимой", "Блин еще и мужу надо что-то покупать. Беда. Дима жди 23 февраля и будут носки 100%😂😂😂👍", "Скоро вообще без трусов останется", – отметили поклонники шоу "Дом-2".
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