"Подхватила и поцеловала": Исаева проговорилась о близости с красавицей-дочкой Началовой

Вера Алдонина – красавица-дочь покойной певицы Юлии Началовой – первый день рождения отмечает без мамы. Зато ее пресс-секретарь Анна Исаева, к которой в семье артистки относятся как к родной, одной из первых поздравила девочку.

прочитано 192 раза